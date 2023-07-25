سیاسة

وزير التعليم الإتحادي يوجه الجامعات بإعفاء حفظة القرآن الكريم من الأجور الدراسية

author_image سوار أحمد
العراق وزير التعليم حفظة القرآن

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023، مجالس الجامعات العراقية كافة بإعفاء حفظة القرآن الكريم من الأجور الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن" وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وجه مجالس الجامعات العراقية كافة بإعفاء حفظة القرآن الكريم من الأجور الدراسية على صعيد التعليم الموازي والمسائي والأهلي استنادا إلى الصلاحيات المخولة بموجب التشريعات النافذة ودعما لهذه الفئة من الطلبة ذات التميز النوعي وتأكيدا على هذا المسار الهادف إلى خدمة القرآن الكريم والدفاع عنه في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه أصوات العداء والاستفزاز والكراهية ضد شعوبنا وهويتها الإسلامية العريقة".

وجدد وزير التعليم بحسب البيان، "التزام المؤسسة الأكاديمية العراقية ورعايتها هذه الشريحة وتمكينها من دراستها الجامعية ومواجهة كل التحديات والطوارئ التي تهدد المجتمع وثوابته وأخلاقه الإسلامية الأصيلة".

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