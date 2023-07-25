بناء على توصية رئيس الوزراء مسرور بارزاني عقد اجتماع في اليوم العالمي لمواجهة الغرق

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان في بيان، اليوم الثلاثاء 25 تموز 2023، عقد اجتماع في اليوم العالمي لمكافحة الغرق تم فيه تكليف المؤسسات ذات العلاقة بالتحقيق في اسباب زيادة التلوث في الانهار والمواقع السياحية.

وذكر البيان، انه بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وباشراف وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد وبمشاركة الجهات الاقليمية الاخرى ذات العلاقة، عقد اجتماع في اليوم العالمي لمكافحة الغرق.

وأعلنت الوزارة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة إحصائيات الغرق في عام 2022 والأشهر الستة الأولى من عام 2023 في إقليم كوردستان، بالتنسيق مع الجهات بشأن أسباب الغرق.

وبحسب البيان، فقد وجهت الوزارة، المؤسسات المعنية بتقصي الاسباب ووضع لوحة تحذيرية تحتوي على معلومات تفصيلية عن المواقع السياحية المائية والانهار والبحيرات والبحيرات لتحذير السياح والمواطنين من مخاطر السباحة في هذه الاماكن.

وأعلنت مديرة تنسيق الأزمات في وزارة الداخلية سروة رسول، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان وضع الخطة الرئيسية للأماكن السياحية والمناطق التي تتوفر فيها المياه، بحيث تكون حياة المواطنين أكثر حماية ويتم الحد من حالات الغرق.