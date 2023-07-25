سیاسة

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة

author_image سوار أحمد
العالم الأمم المتحدة الاساءة الرموز الدينية

أربيل (كوردستان 24)- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 25 تموز يوليو 2023، قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة.

وذكرت الجمعية في بيان، أن" قرارا صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية".
وتبنت الجمعية" قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة".

واضرم عدد من المناهضين للإسلام، اليوم الثلاثاء، النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، وذلك عقب احتجاجات مماثلة في الدانمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين.

ودعت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف.

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