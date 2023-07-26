الإنتربول تعتقل أكثر من ألف شخص خلال الشهرين الماضيين متورّطين بالاتجار بالبشر

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء العالم، متورّطين بالاتجار بالبشر وتحديد هوية آلاف الضحايا.

وقالت المنظمة إن عملية للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين نفذت بالتعاون بين الإنتربول وأفريبول، بمشاركة قوات أمنية من 54 دولة.

مشيرةً إلى أن العملية نُفِّذت على مرحلتين بين أيار وحزيران واستهدفت شبكات الجريمة المنظمة المتعلقة بعمليات الاتجار في القارة الأفريقية وخارجها.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الإنتربول، أسفرت العملية عن اعتقال 1062 شخصاً ورصد 2731 مهاجراً غير شرعي وتحديد هوية 823 ضحية اتجار بالبشر.

كما ضُبِط أكثر من 800 سلعة ذات أصل إجرامي (أسلحة نارية سيارات ...)، بحسب وكالة فرانس برس.

وكشفت العملية خصوصاً تهريباً معمماً عبر غرب أفريقيا.

ومن بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم جاء الكثير منهم من آسيا ولا سيما من بنغلادش والهند وباكستان وسري لانكا أو حتى فيتنام.

وفي حزيران 2022 أسفرت عملية مماثلة شاركت فيها 44 دولة في أربع قارات عن اعتقال 300 شخص بينهم 83 من مهربي المهاجرين و88 مشتبها باتجارهم بالبشر، وأنقِذ 700 ضحية.