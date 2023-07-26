أمن

حلفاء أوكرانيا يتعهّدون بمنحها 244 مليون دولار لإزالة الألغام من البلاد

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آثار الدمار في كاتدرائية بـ أوديسا (فرانس برس)
آثار الدمار في كاتدرائية بـ أوديسا (فرانس برس)
العالم ألغام إزالة ألغام أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أوكرانيا أن حلفاءها من الدول الغربية تعهدّوا بتخصيص 244 مليون دولار ومعدات خاصة لإزالة الألغام في البلاد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، إن مهمتهم ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة، بل تسريع تنفيذ تلك المهمة "من أجل إنقاذ الناس".

معتبرةً أن عملية إزالة الألغام هي "مسألة انتعاش اقتصادي، لأنه كلما أسرعنا في استخراج الألغام من الأرض؛ تطور العمل عليها بشكل أسرع".

ولغّمت روسيا مساحات شاسعة من أراضي أوكرانيا بعدما أوقفت حربها الشاملة في النصف الأول من العام الماضي، قبل أن تنقل قواتها إلى الشرق، بحسب رويترز.

وقدرت وزارة الخارجية الأميركية في أوائل ديسمبر كانون الأول، أن نحو 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية (نصف مساحة ألمانيا تقريباً)، بحاجة إلى فحص لاحتمال وجود ألغام ومتفجرات.

وبدأت روسيا في الـ 24 فبراير شباط 2022، حرباً مفتوحة ضد أوكرانيا، ردّاً على رغبة الأخيرة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

 

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