العراق يتوجّه لإطلاق الجيل الخامس من الاتصالات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، عن توجّه بغداد لإطلاق الجيل الخامس في الاتصالات، لإتاحة العمل بمشاريع استثمارية تعمل بتقنيات عالية.

وقالت الياسري إن الانترنت الفضائي "يوفر خدمات حديثة وسريعة ويسهم في تعدد مصادر الإنترنت وعدم الاقتصار على الكيبل الضوئي والأبراج".

مشددة على ضرورة "ألا يكون العراق في آخر القائمة بمجال الإنترنت والاتصالات، ويجب تحقيق مراكز متقدمة في المنطقة".

وأضافت: "لا توجد أي مخاوف أمنية في تقنية الإنترنت عبر الفضاء، والذي سيكون تحت سيطرة الدولة".

لافتةً إلى أن الإنترنت الفضائي "لن يكون بديلاً عن الكيبل الضوئي وندعم الشركات التي تقدم خدمة الكيبل الضوئي".

في غضون ذلك، أشارت الوزيرة العراقية إلى حرص وزارتها "على إدخال التقنيات الحديثة وتغيير واقع العراق في قطاع الإنترنت والاتصالات".

موضحّة في الوقت ذاته، أن هناك خطة "لتغطية كل مناطق العراق بخدمة الإنترنت عبر الفضاء من شركات عالمية".

لافتةً إلى استكمال التصاميم الفنية والأمنية وعرضها قريباً على رئيس الحكومة الذي "يدعم أي تقدّم ملموس في قطاع الاتصالات".

وقالت: "أقرّت الحكومة في منهاجها الوزاري مشروع إنشاء الرخصة الرابعة الوطنية، وهناك أهمية الذهاب للرخصة الرابعة والجيل الخامس لتحقيق المنافسة العادلة".

وأضافت: "يتيح الجيل الخامس العمل بمشاريع استثمارية تعمل بتقنيات عالية، والوزارة تتجه لاختيار مشغلين عالميين لشركة الاتصالات الوطنية".

مؤكّدةً أن "وزارة الاتصالات العراقية حريصة على عدم الإخلال بالمنافسة مع الشركات الأخرى لصالح الرخصة الوطنية".

وأوضحت أن السوق العراقية "تستوعب مشغل جديد والرخصة الرابعة مطلب شعبي وبرلماني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

منوّهةً أن وزارتها وضعت في خططها "إعمار البنى التحتية وتجديد مسارات مهمة لإنشاء شبكة اتصالات رديفة".