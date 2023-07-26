أنقرة: عودة اللاجئين تتم "طوعا" دون إهانة وإجبار

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء 26 تموز يوليو 2023، أن الدولة التركية، ومنذ بدء الحملة الاخيرة، وجهت تعليمات لجميع عناصر الشرطة والقوات العسكرية التركية (الجندرما)، بالتضييق على المهاجرين غير الشرعيين.

وقال علي يرلي كايا خلال مقابلة على قناة "هابار" التركية، إن الهجرة غير الشرعية "مشكلة عالمية"، ناتجة عن الحروب والإرهاب وأسباب إقليمية وغيرها من الظروف الأخرى.

وذكر وزير الداخلية التركي، أن عدد المهاجرين الشرعيين في تركيا بلغ 4 ملايين و888 ألفًا و 286 شخصًا، جميعهم عناوينهم مقيدة وواضحة لدى الدولة من دخول وإقامة وخروج، بينما وصل عدد اللاجئين السوريين تحت "الحماية المؤقتة" ثلاثة ملايين و325 ألفًا و16 لاجئًا.

وتعليقًا على عملية عودة اللاجئين، أكد وزير الداخلية أنها تسير بشكل طوعي وآمن وليس بالإهانة والإجبار.

وأشار الوزير التركي الى انه تم اعتقال السلطات، خلال آخر شهرين، لـ35 ألفًا و797 مهاجرًا غير شرعي، وعاد بين 16 و 18 ألف شخص منهم، بينما يتم تجهيز أوراق 19 ألفًا و502 مهاجرًا سيعادون إلى بلادهم في أقرب وقت.

وبدأت السلطات التركية قبل أيام حملة مكثفة ضد المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، شملت السوريين من أصحاب "الكمالك" المخالفة لأماكن إقامتهم المفترضة.

وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه.