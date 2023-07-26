سیاسة

الصحاف يعلن موعد عقد الاجتماع الطارئ لـ "التعاون الإسلامي" بشأن الإساءة للمصحف

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العراق أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً لعقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإساءة للقرآن الكريم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف قوله، إن "الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي سيعقد يوم الاثنين الموافق الـ 31 من تموز الحالي".

وأضاف أن "الاجتماع جاء بعد طلبين متتاليين لوزارة الخارجية، على خلفية الفعل المشين تجاه المصحف الشريف في مملكتي السويد والدنمارك".

يتبع.. 

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