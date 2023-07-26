الموارد المائية تنفي انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء 26 تموز يوليو 2023، انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة، مشيرة الى ان "نهر دجلة في جزئه العميق لا يقل عن 4 امتار".

وذكر بيان للوزارة، ان "إطلاقات المياه من نهر دجلة يبلغ بمقدار 383 م3 في الثانية"، مشيرا الى ان "نهر دجلة في جزءه العميق لا يقل عن 4 امتار".

واضافت الوزارة، "اتخذنا إجراءات عدة للحد من شح المياه باعتماد أساليب وطرق الري الحديثة في تنفيذ مشاريعها الأروائية"، مؤكدة ان "هناك جهود كبيرة بشان مطالبة تركيا لتأمين الحصص المائية العادلة من نهري دجلة والفرات".

ودعت الوزارة، "وسائل الاعلام إلى الابتعاد عن تضخيم أزمة المياه بما ينعكس سلباً على الواقع الاجتماعي للبلاد".

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.