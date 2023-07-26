وفد حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحسب معلومات مراسل كوردستان24 في بغداد شفان جباري، فإن وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى العاصمة الاتحادية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع له الليلة مع وفد الحكومة الاتحادية.

وسيستكمل وفد إقليم كوردستان المباحثات مع مسؤولي الحكومة العراقية حول رواتب موظفي الإقليم وحصته من الموازنة، عقب تواصل بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بحسب ما أكّده المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني.

وقال هوراماني في بيان له، إن الوفد سيواصل مباحثاته مع مسؤولي الحكومة العراقية، بهدف التوصل لاتفاق بشأن حصة الإقليم من الموازنة والرواتب.

جاء ذلك، بعد أسبوعٍ من زيارة مُماثلة لوفد الإقليم برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، التقى خلالها بعدد من المسؤولين الحكوميين ببغداد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، في الـ 20 من شهر يوليو تموز الجاري، أكد صباح أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية.

وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة إرسال بغداد كافة مستحقات الإقليم المالية، "لأنه لم يبق أي عذر لعدم تنفيذ ذلك" وفق قوله.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 من مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 من يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025)، والذي يتألف من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار، تعتمد بغداد على القروض والمساعدات الدولية لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.