كوردستان24 تنشر الموعد المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع لـ كوردستان24، اليوم الأربعاء، إن رئاسة إقليم كوردستان اقترحت على القوى السياسية في كوردستان إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم، في الـ 25 من شهر شباط عام 2024.

وفي تصريح لموقع رئاسة إقليم كوردستان، قال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، إنه "بتوجيه من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ولتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم، بدأ وفد رفيع المستوى من رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بوضع برنامج لإجراء سلسلة من الزيارات إلى الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، وذلك لأخذ رأيها لتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات النيابية في الإقليم".

وأوضح أن "الأطراف السياسية الكوردستانية رحبت بالخطوة التي اتخذها رئيس إقليم كوردستان"، معربةً عن "استعدادها لدعم هذه الخطوة وإنجاحها".

وأشار إلى أن "الأطراف السياسية الكوردستانية أشادت بخطوات رئيس إقليم كوردستان من أجل وحدة الصف والخطاب السياسي لا سيّما في المسائل المهمة والمصيرية".

وأكد أنه "بعد زيارة كافة الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، ومعرفة آرائها، سيصدر نيجيرفان بارزاني مرسوماً إقليمياً، يحدد فيه موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في شهر شباط عام 2024.

وقال فوزي حريري في تصريح لـ كوردستان24، إنه "لتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، سنُنسق مع جميع القوى والأطراف السياسية في الإقليم".

وأكد حريري أنه "على الرغم من أن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان يدخل ضمن صلاحيات رئيس الإقليم، إلا أن رئاسة الإقليم تود تحديد الموعد بالتنسيق مع جميع الأطراف، بحيث يلتزم الجميع بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وشدد على أن "إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، ستجرى في شهر شباط من عام 2024"، مشيراً إلى أن "رئيس إقليم كوردستان سيحدد الموعد النهائي لإجرائها".

يأتي ذلك، بعد اقتراحٍ قدّمته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ينصُّ على إمكانية تأجيل انتخابات كوردستان إلى الـ 18 من فبراير شباط 2024.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان دعت المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات التشريعية في الإقليم إما في الـ 18 من نوفمبر تشرين الثاني أو الـ 18 من ديسمبر كانون الأول 2023.

قبل أن تردّ المفوضية المستقلة على صعوبة إجراء انتخابات كوردستان في الموعدين المحددين المتزامن مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية.