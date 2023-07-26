سیاسة

سقوط طائرة حربية سعودية ومقتل طاقمها في خميس مشيط

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط طائرة حربية السعودية سقوط

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء 26 تموز يوليو 2023، ان طائرة مقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه)، سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشر على موقع الوكالة الرسمية، إنه "عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار العميد المالكي، إلى "مقتل طاقم الطائرة"، لافتاً الى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف