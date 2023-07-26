سقوط طائرة حربية سعودية ومقتل طاقمها في خميس مشيط

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء 26 تموز يوليو 2023، ان طائرة مقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه)، سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشر على موقع الوكالة الرسمية، إنه "عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار العميد المالكي، إلى "مقتل طاقم الطائرة"، لافتاً الى أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".