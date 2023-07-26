سیاسة

شؤون الألغام في كوردستان توقع مذكرة تعاون مع بغداد

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تعاون مع نظيرتها في الحكومة الاتحادية، تضمنت خطة جديدة لإعادة الشراكة.

وتتضمن مذكرة التعاون تمويلا مركزيا، مع سماح للطرفين في العمل ما وراء الحدود الادارية حول الإقليم وخارجه.

واجتمع الوفدان في أربيل، خلال اليومين الماضيين، وأعدا المذكرة التي تتطلب موافقة مجلسا الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان، بعد انقطاع بين المؤسستين منذ عام 2013.

وكشف رئيس مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كوردستان، جبار مصطفى، أنه بفضل الاتفاقية فإن المؤسسة ستستفيد من التمويل الذي تقدمه الحكومة الاتحادية، في المقابل ستستفيد المؤسسة الاتحادية من مراكز تدريب الكوادر في كوردستان.

كما أشار مصطفى إلى أن العمل بين الجانبين كان متوقفا في السنوات السابقة، ووفقا للاتفاقية الجديدة، فإن المنظمات التي لديها ترخيص من جانب واحد من الحدود الإدارية، سيمكنها العمل في الجانب الآخر أيضاً.

كما أكد مصطفى أنه بعد المصادقة على هذه الاتفاقية سيتم وضع إستراتيجية عمل جديدة مع مؤسسة شؤون الألغام الاتحادية.

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