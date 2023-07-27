أحزاب كوردستانية تدين مخرجات مؤتمر نظّمه "العمال الكوردستاني" حول معاهدة لوزان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت أحزاب كوردستانية في الخارج يوم الأربعاء، مخرجات المؤتمر الذي نظمه حزب العمال الكوردستاني، وأحزاب أخرى بمناسبة مئوية معاهدة لوزان، واصفة المؤتمر بأنه تحول إلى إهانة لتاريخ 100 عام من النضال الكوردي.

وقالت الأحزاب الكوردستانية في بيان، "إنه أمر محزن ومقلق للغاية أنه خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2023، أقيم مؤتمر الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان في سويسرا، الذي نظمه حزب العمال الكوردستاني والعديد من الأحزاب، ولكنه تحول إلى إهانة لتاريخ 100 عام من النضال الكوردي".

وأضاف البيان: "تم عرض أربعة أعلام مختلفة في قاعة الاجتماع واستخدام تسمية (الشعوب الكوردستانية) بدلاً من الشعب الكوردي، ووضع علم خاص لكل جزء من كوردستان. هذه الأجندات غريبة ومريبة لبعض الأشخاص والأحزاب".

وأشار إلى أن "البيان الصادر عن العديد من الأشخاص والأحزاب في نهاية المؤتمر هو استمرار وقبول للمعاهدة التي ألحقت ظلمًا بالغًا بأمتنا، وما فعلوه يعد إهانة لدماء الشهداء والشعب وعلم كوردستان والأرض".

وتابع "من المؤسف أن بعض الأحزاب التي كافحت وضحت في الماضي، وهي جزء من حكومة إقليم كوردستان وتعتبر نفسها وطنية، قبلت هذا التقسيم وعدم احترام علم كوردستان والبيشمركة ولم تتخذ موقفاً، فنحن شعب مقسم ومضطهد وعلينا جميعًا أن نعمل ليكون لدينا رمز مشترك وقيم وعلم، فالبيشمركة وعلمنا وأرضنا هم رموز وحدتنا وبقائنا ويجب حمايتهم".

وأكد أنه "تحت علم كوردستان، قاتلت البيشمركة بشجاعة ضد داعش، التنظيم الإرهابي الأكثر وحشية في العالم، وأصبحت المدافع البارز عن الإنسانية، وكانت كوردستان ملاذًا آمنًا لجميع الكورد الذين تلقوا المساعدة من حكومة إقليم كوردستان، ولذلك يعتبر الحفاظ على هذه التجربة في كوردستان ورموزها وقيمها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لكل فرد كوردي".

وختم بيان الأحزاب الكوردستانية بالقول: "إننا كأحزاب كوردية في الخارج لن نقبل بعد الآن هذا الاستخفاف بدماء الشهداء وعلم كوردستان وندين مثل هذا السلوك".

يذكر أن الأحزاب الكوردية الموقعة على البيان هي:

1- الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

2- الحزب الديمقراطي الكوردستاني - الشمال.

3- الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا.

4- المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS).

5- اللجنة الثورية لعمال كوردستان إيران.

6- الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا.

7- حزب الحرية الكوردستاني.

8- تيار المستقبل الكوردي في سوريا.

9- حزب الاستقلال الكوردستاني.

10- حزب يكيتي الكوردستاني - سوريا

11-البارتي الديمقراطي الكوردي في سوريا