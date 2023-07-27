رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 27 تموز (يوليو) 2023، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، أخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على تويتر:

ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان. وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي الى اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعموم آل نهيان الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.