اوميد صباح: اتفقنا مع بغداد على إرسال كافة المستحقات المالية لكوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس وفد حكومة كوردستان الى بغداد ان الجانبين توصلا الى اتفاق حول مستحقات كوردستان المالية، موضحاً انه تم التوقيع على مذكرة مشتركة بينهما.

وقال رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كوردستان ورئيس وفد حكومة كوردستان الى بغداد للتباحث مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية لكوردستان اوميد صباح لكوردستان24 "لقد أوفت حكومة كوردستان بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، وعلى بغداد تمويل كوردستان بمستحقاتها المالية من الموازنة".

وأضاف اوميد صباح "بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، اختتمنا الاجتماع عند الساعة 1:30 صباحاً بالتوصل الى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كوردستان على الفور".

وتابع صباح قائلاً "ان وفد كوردستان وبأمر رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا الى بغداد بعد اتصال هاتفي بين رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وشدد رئيس الحكومة على اصرار حكومة كوردستان على تنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بإقليم كوردستان".

وأشار رئيس وفد حكومة كوردستان الى أنه "بتوقيع هذه المذكرة بين الجانبين لم يبقى أي التزام على كاهل كوردستان لانها نفذت كافة الالتزامات، والذي تبقى هو ان تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات اقليم كوردستان والتصرف بحسن نية".

في غضون ذلك شدد اوميد صباح على "ان لدى حكومة كوردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فان كوردستان أظهرت استعدادها لتطبيق قانون الموازنة وارسال مستحقات كوردستان المالية".

ولفت اوميد صباح الى "ان الاتفاقية الموقعة بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة مستحقات كوردستان المالية من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كوردستان في أقرب وقت"، موضحاً "ان رواتب موظفي كوردستان تحظى بالاولوية لدى حكومة كوردستان".

وأوضح رئيس وفد حكومة كوردستان الى بغداد "ان وفد الحكومة الاتحادية كان يشرف عليها مكتب رئيس الحكومة الاتحادية، وشارك في الوفد الاتحادي ممثلوا وزارات المالية والتخطيط والنفط والرقابة المالية الاتحادية، كما حضر الاجتماعات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك وزير الاعمار والاسكان في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني".

وحول موضوع تصدير نفط كوردستان، قال اوميد صباح "ان حكومة كوردستان ستزود وزارة النفط العراقية بالنفط، وهي بدورها تستخدمها في السوق المحلية او مصافي التكرير او تصديره الى الخارج، وكوردستان اوفت بكافة التزاماتها في هذا الخصوص".

وفي جانب آخر قال اوميد صباح "انهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية، لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق ببنود الموازنة المتعلقة بكوردستان"، مؤكداً "ان حكومة كوردستان تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكوردستان".