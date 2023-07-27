اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاربعاء 27 تموز/ يوليو 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 156.000 دينار عراقي
100 يورو = 170.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 197.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2017 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 500.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 440.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 380.000 دينار عراقي