دولة عربية تنتشل 900 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحلها منذ بداية العام

أربيل (كوردستان 24)- أكدت تونس انتشال أكثر من 900 جثة، لمهاجرين غرقى في مياه البحر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أمس الأربعاء، أن الحرس البحري انتشل هذا العام وحتى 20 يوليو الجاري 901 جثة لمهاجرين غرقى في البحر.

وأضاف الفقي، أن من بين الجثث 36 تونسيا و267 أجنبيا، فيما لم يتم التعرف على هويات الباقين؛ حيث تعد حصيلة الوفيات الأسوأ منذ سنوات.

وتشهد سواحل تونس هذا العام موجات هجرة قياسية رافقتها حوادث غرق مأساوية متكررة لقوارب مكتظة بالمهاجرين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم أطفال ونساء.

وانتقد وزير الداخلية ضعف التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة في التعامل مع الجثث، وطالب "المنظمات الدولية أن تكون في جاهزية عالية لتقوم بواجبها".