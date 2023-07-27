سیاسة

القبض على 4 عناصر لداعش في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق داعش نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، القبض على 4 إرهابيين بتنظيم داعش في نينوى.

وذكر بيان للاستخبارات، أنه "تنفيذاُ لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بمتابعة وملاحقة آخر ماتبقى من فلول داعش والقبض عليهم ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على 4 مطلوبين كانوا ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أنه "من خلال تدقيق البيانات توفرت لدينا وثائق تدين المطلوبين بانتمائهم الى مايسمى بـ ( فرقة نهاوند وديوان الجند والمعسكرات العامة ) ضمن عصابات داعش الإرهابية".

وتابع أنه "تم تدوين، اقوالهم واعترفوا صراحة بانتمائهم الى هذه المسميات الاجرامية، كما احيلوا للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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