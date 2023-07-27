ضابط في الـ "CIA" للكونغرس: السلطات الامريكية تخفي معلومات حول الاجسام الطائرة المجهولة

أربيل (كوردستان24)- قدم مسؤول استخباراتي سابق معلومات بشأن مركبة فضائية وبقايا كائنات غير بشرية للكونغرس وللمفتش العام لمجتمع الاستخبارات، وذلك في جلسة استماع عقدها الكونغرس الامريكي، مؤكداً ان معلوماته تستند على معلومات حصل عليها من أشخاص لهم سجل طويل من المصداقية في خدمة البلاد.

وقال ديفيد غروض الضابط السابق في المخابرات الامريكية خلال جلسة الاستماع أنه " أُخبر خلال فترة عمله بالمخابرات عن وقوع حادث تحطم لمركبة فضائية مجهولة"، مشيرا إلى أنه "جمع معلومات عن الموضوع ورفع الأمر إلى مسؤوليه المباشرين، وإلى العديد من المفتشين العامين".

وأضاف غروض ان شهادته أمام الكونغرس " تستند على معلومات حصل عليها من أفراد لهم سجل طويل من المصداقية في خدمة البلاد، والذين تشاطروا معه أدلة على شكل صور ومعلومات رسمية وشهادات صوتية سرية".

وامتنع الضابط السابق في المخابرات الامريكية ديفيد غروش عن الخوض في التفاصيل، مبرراً الامر بأنها معلومات سرية، رغم الضغوط التي مارسها مشرعون على الضابط، غير أنه أخبر أعضاء اللجنة النيابية في الكونغرس الامريكي "ان الحكومة الامريكية تخفي عن عموم الامريكيين وعن الكونغرس معلومات عن الظواهر الشاذة غير المبررة ويقصد بها الاجسام الطائرة المجهولة".

وأيد عضو مجلس النواب تيم بيرشيت من يقولون إن الحكومة تخفي معلومات بشأن "الظواهر الشاذة غير المبررة"، قائلا -في افتتاح جلسة الاستماع التي خُصصت للموضوع- "سنكشف عما يراد إبقاؤه طي الكتمان".

وشهدت جلسة الاستماع في الكونغرس أمس الأربعاء إدلاء ضابطين سابقين في البحرية الأميركية بشهادتهما واللذين قالا إنهما شاهدا ظواهر فضائية مجهولة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال -ردا على سؤال بشأن احتمال وجود كائنات خارج كوكب الأرض- إن السلطات لا تمتلك موقفا معينا بهذا الصدد، وأضاف كيربي "ما نعتقده هو وجود ظواهر فضائية مجهولة رصدها طيارون من البحرية وسلاح الجو، ولا نمتلك أجوبة عن ماهيتها".

وكان المسؤول عن مكتب أنشأته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتقييم التهديد المحتمل للظواهر الفضائية المجهولة، قال في وقت سابق من هذا العام للمشرعين إنه لم تسجل أي مؤشرات على وجود مخلوقات فضائية.

وسبق أن أصدر البنتاغون عام 2021 تقريرا عن الظواهر الفضائية الشاذة، وتحدث عن وجود أكثر من 140 حالة من هذه الظواهر التي لم تجد تفسيرا.

وجاء تقرير البنتاغون عقب تسريب لقطات عسكرية أظهرت أحداثا في الفضاء لا يمكن تفسيرها على ما يبدو، بينما شهد طيارو البحرية بأنهم واجهوا مرارا مركبات غريبة قبالة السواحل الأميركية.