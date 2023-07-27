أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، انه تم الإنتهاء من إنشاء صوامع كرميان، بتكلفة تزيد عن 21 مليار دينار.

ويعدّ الاهتمام بالقطاع الزراعي من أولويات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، حيث تم العمل على بناء العديد من الصوامع ، من أجل بناء بنية تحتية قوية في هذا المجال.

ويعد بناء صومعة كرميان أحد المشاريع الاستراتيجية للكابينة التاسعة، والتي بلغت تكلفتها 21 مليار و400 مليون دينار، ولديها القدرة على تخزين 40 ألف طن من القمح.

ونقلت دائرة الإعلام عن مدير صوامع كرميان كروان رؤوف، ان "صوامع كرميان هي واحدة من المشاريع المهمة للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في مجال تعزيز الأمن الغذائي ونحن حاليا في موسم استلام حنطة المزارعين ونستعد لاستلام محصول القمح".

وأضاف كروان رؤوف، ان "صوامع كرميان بحاجة إلى المزيد من الموظفين وتأمل في زيادة عددهم، حتى نتمكن من وضع المشروع بأكمله في خدمة مواطني إقليم كوردستان".

وبدأ العمل في المشروع في عام 2019 واكتمل في نهاية عام 2021 ويتكون من 16 مستودعا بمساحة 20 فدانا.