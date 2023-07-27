سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يعزّي رئيس دولة الإمارات بوفاة شقيقه

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني يعزي الامارات

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، التعزية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي.

وقال نيجيرفان بارزاني، "‏أتقدم بأحر التعازي لرئيس دولة الإمارات العربية ‪محمد بن زايد وشعبها في وفاة الشيخ سعيد بن زايد". 

واضاف "أنا وشعب إقليم كوردستان العراق نقف إلى جانب الإمارات في هذا الوقت العصيب".

وفي وقت سابق من اليوم، عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، أخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على تويتر:  ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان. وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي الى اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعموم آل نهيان الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.

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