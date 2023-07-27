سیاسة

سقوط مروحية عسكرية في ناحية كوير قرب اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مروحية سقوط اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر لكوردستان 24، ان مروحية عسكرية سقطت قبل قليل في قرية ضمن ناحية كوير قرب محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر المصدر، ان "حادث السقوط وقع بعد الساعة 1:00 ظهرا، حيث سقطت مروحية عسكرية في قرية (قلا سوران )  في ناحية كوير التابعة لقضاء مخمور قرب محافظة اربيل ". 

وبحسب المصدر نفسه، فإن المروحية التي تحطمت تابعة لقوات التحالف الدولي، وأنه لم تقع إصابات بشرية باستثناء الأضرار المادية وأن فريق التحالف بأمان.

وأضاف، ان أجزاء من المروحية تحطمت، ويشتبه أن يكون سقوطها بسبب خلل فني.

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