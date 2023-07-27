وزير كهرباء كوردستان : التشكیلة الحكومية التاسعة  تعمل  بشكل مستمر على تحسين وضع الكهرباء

أربيل (كوردستان 24 )- أفتتحت محطة كهرباء جديدة في إدارة سوران الذاتية بتكلفة تبلغ أكثر من مليار دينار ، وقال وزير كهرباء كوردستان :" أولت التشكيلة الحكومية التاسعة إهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع الكهرباء منذ بداية تشكيلها .

افتتحت صباح اليوم الخميس ، وبرعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني محطة كهرباء ( جسر حافز ) في إدارة سوران الذاتية، تم تنفيذ المشروع خلال 270 يوما بتكلفة مليار 375 مليون دينار من قبل شركة " إيديميوة ".

وحضر حفل الافتتاح وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد صالح وهلكورد شيخ نجيب مشرف ادارة سوران الذاتية وعدد من المسؤولين الحكوميين. وقال وزير الكهرباء في كلمة ان التشكيلة الحكومية التاسعة اهتمت بشكل كبير بتطوير قطاع الكهرباء وتوفير افضل كهرباء للمواطنين.

وبحسب الوزير ، فإن افتتاح هذه المحطة سيحل مشكلة الفولتية والحمل الزائد على كامل شبكة الكهرباء ومحولات ( جسر حافز ) ، والتي بسبب مشاكل الحمولة الزائدة ، لم يتمكن المواطنون من الاستفادة من حصتهم من الكهرباء.

كما اشار كمال محمد صالح في جزء من كلمته :"، بناء على توجيهات التشكيلة الحكومية التاسعة ، تم وضع خطة من أربعة قطاعات رئيسية و "في مجال توليد الكهرباء ، تم توقيع عقود كهرباء بنحو 2400 ميغاواط خلال الدورة التاسعة لمجلس الوزراء". وتم تشغيل 1090 ميغاواط من الكهرباء ، 500 في بازيان ، 300 في خبات ، 165 ميغاواط في كرميان ، 38 ميغاواط في ديرالوك و 87 ميغاواط في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية.

وأضاف وزير الكهرباء :"خلال عمر هذه الحكومة تم تنفيذ "53 مشروعا متنوعا بقيمة 302 مليون دولار في مجال نقل الكهرباء ونحو 95 بالمئة منها في خدمة المواطنين. وبشأن توزيع الكهرباء قال إنه تم تنفيذ أكثر من 2262 مشروعا بتكلفة 162 مليار دينار في السنوات الأربع الماضية.

وأوضح الوزير أنه خلال الدورة التاسعة لمجلس الوزراء ، تم توفير عدادات كهرباء ذكية بتكلفة 250 مليون دولار للتحكم في الكهرباء ومنع هدر الكهرباء ، و تم الانتهاء من 95 في المائة من أعمال المشروع.

وتنتج محطات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان أكثر من 4300 ميغاواط من الكهرباء سنويًا 75٪منها من خلال الوقود، ولتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين خلال موسم الصيف تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى أكثر من 5600 ميغاواط من الكهرباء .