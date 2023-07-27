بغداد سترسل المستحقات المالية لإقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- بعد اتفاق وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على تنفيذ فقرات قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بكوردستان، من المقرر أن ترسل بغداد المستحقات المالية للإقليم مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإنه من المقرر أن ترسل وزارة المالية العراقية المستحقات المالية لإقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، فجر اليوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، التوصل إلى اتفاق حول رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لوفد حكومة إقليم كوردستان، الذي يجري مباحثات في بغداد، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن تنفيذ بنود قانون الموازنة فيما يتعلق بحقوق إقليم كوردستان.

وأضاف البيان "وفي هذا السياق تم التوقيع على وثيقة مشتركة بين الوفدين وتقرر تمويل مستحقات إقليم كوردستان فوراً".

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان أمس الأربعاء، إلى بغداد والتقى وفد الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف التباحث بشأن تنفيذ قانون الموازنة من أجل إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني لكوردستان24، إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

وأشاد هوراماني بالجهود التي بذلها وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً كبيرة "من أجل حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكداً أن الاتفاق جاء بعد تفاهم بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وهذه الزيارة الثانية لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، بعد زيارة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تركزت خلافات الجانبين، حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية، وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كوردستان.