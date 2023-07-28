سیاسة

السوداني يُعزّي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة شقيقه

author_image سوار أحمد
العراق السوداني التعازي الامارات

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، تعازيه إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة شقيقه.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السوداني مساء الخميس، قدم خلالها تعازيه لمحمد بن زايد آل نهيان، بوفاة شقيقه سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي.

وعبّر السيد السوداني، خلال الاتصال، عن مشاركته أسرة الفقيد، وحكومة دولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم، أحزانهم بهذا المصاب، متمنياً جميل الصبر لقلوب ذوي الراحل ومحبيه، وأن يتغمده الباري جل وعلا بواسع الرحمة والمغفرة.

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