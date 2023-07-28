محلل سياسي: كوردستان أوفت بكافة التزاماتها تجاه العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد محلل سياسي ان الاتفاق الحالي بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية هو نتاج المفاوضات السابقة بين رئيس حكومة كوردستان ورئيس الحكومة الاتحادية، وعند تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، مضيفاً باننا نشعر ان حكومة السوداني أظهرت بعض النوايا الحسنة.

وقال المحلل السياسي دلشاد نامق لكوردستان24 "الاتفاق الذي حصل الان بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية هو نتاج اتفاق سابق بين رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وكذلك اتفاقات تشكيل الحكومة العراقية الحالية، يأتي هذا بهدف حماية العراق، لان العراق كان على شفى حرب أهلية آنذاك".

وأضاف دلشاد نامق "ما نراه الان في الحكومة الاتحادية وشخص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو إظهار النوايا الحسنة سواء تجاه كوردستان أو المكونات الاخرى في العراق، لذلك فان ما تم الاتفاق عليه الان بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية سيدخل حيز التنفيذ في الايام القليلة المقبلة، ولا توجد عراقيل في عدم تنفيذ الاتفاقات التي حصلت بين الطرفين، خاصة وان كوردستان أوفت بكافة التزاماتها تجاه العراق".

وأشار المحلل السياسي الى انه "صحيح ان السوداني يحظى بدعم برلماني جيد، لكنه ليس لديه حزب كالمالكي عندما كان رئيساً للوزراء، وليس لديه قوة عسكرية وحزب قوي يمكنهم التأثير على قرارات البرلمان، لذلك من المحتمل ان يندموا على ذلك الاتفاق الذي حصل بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة مطالبهم التي طلبوها من كوردستان لم ينفذوها في مناطقهم (وسط وجنوب العراق)، مثل الرقابة المالية وكيفية صرف الاموال".

وكان وفد حكومة كوردستان قد زار بغداد الاربعاء الماضي وأعلنوا انهم توصلوا الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في صرف حصة كوردستان من الموازنة العامة وصرف مستحقاته المالية".

وقال رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كوردستان ورئيس وفد حكومة كوردستان الى بغداد للتباحث مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية لكوردستان اوميد صباح لكوردستان24 "لقد أوفت حكومة كوردستان بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، وعلى بغداد تمويل كوردستان بمستحقاتها المالية من الموازنة".

وأضاف اوميد صباح "بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، اختتمنا الاجتماع عند الساعة 1:30 صباحاً بالتوصل الى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كوردستان على الفور".

وأشار رئيس وفد حكومة كوردستان الى أنه "بتوقيع هذه المذكرة بين الجانبين لم يبقى أي التزام على كاهل كوردستان لانها نفذت كافة الالتزامات، والذي تبقى هو ان تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات اقليم كوردستان والتصرف بحسن نية".

وفي جانب آخر قال اوميد صباح "انهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية، لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق ببنود الموازنة المتعلقة بكوردستان"، مؤكداً "ان حكومة كوردستان تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكوردستان".