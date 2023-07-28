آري هرسين: أي تقدم في مباحثات أربيل - بغداد يعد نجاحاً لدبلوماسية رئيس وزراء كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد العضو السابق في برلمان إقليم كوردستان آري هرسين، أن حدوث أي تقدم في مباحثات أربيل وبغداد يعد نجاحاً لدبلوماسية رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك أطرافاً تحاول نسف الاتفاق الموقع بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال آري هرسين في مقابلة مع كوردستان24، إن "الممثل الشرعي الوحيد للتفاوض باسم إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية هو رئيس الوزراء مسرور بارزاني"، مشدداً على أن "حدوث أي تقدم في هذا الملف يعد نجاحاً لدبلوماسية السيد مسرور بارزاني".

وأضاف أن "أي شخصٍ آخرٍ عضوٍ في حزب سياسي يذهب إلى بغداد منفرداً لا يعتبر ممثلاً لشعب إقليم كوردستان"، مبيناً أن "زياراتٍ من هذا النوع هدفها هو نسف الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان".

وتابع: "ليس من شأن رئيس الحزب التفاوض مع بغداد، ولا يمكنه أن يجعل من نفسه ممثلاً لشعب إقليم كوردستان".

وأكد أنه "ليس لأحد في كوردستان مكانة مثل الرئيس بارزاني، والوفود الأجنبية التي تزور كوردستان تزور أولاً الرئيس بارزاني، وذلك لأنه شخصية كاريزمية وله مكانة مرموقة، وكل العالم يدرك أن الرئيس بارزاني هو المرجع الأعلى للكورد".

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، فجر يوم الخميس 27 تموز يوليو 2023، التوصل إلى اتفاق حول رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لوفد حكومة إقليم كوردستان، الذي يجري مباحثات في بغداد، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن تنفيذ بنود قانون الموازنة فيما يتعلق بحقوق إقليم كوردستان.

وأضاف البيان "وفي هذا السياق تم التوقيع على وثيقة مشتركة بين الوفدين وتقرر تمويل مستحقات إقليم كوردستان فوراً".

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان الأربعاء، إلى بغداد والتقى وفد الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف التباحث بشأن تنفيذ قانون الموازنة من أجل إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني لكوردستان24، إن "رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.

وأشاد هوراماني بالجهود التي بذلها وفد إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه بذل جهوداً كبيرة "من أجل حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكداً أن الاتفاق جاء بعد تفاهم بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وهذه الزيارة الثانية لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، بعد زيارة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث تركزت خلافات الجانبين، حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية، وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كوردستان.