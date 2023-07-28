فيديو| محاولاتٌ جديدة لتشكيل "الحشد الشعبي الكوردي" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- بعد ثلاث سنوات من فشل تشكيل قوة من الحشد الشعبي الكوردي في قرية "جاخماخه" ببلدة "دوبز"، تجددت المحاولات بإعلان ذلك التشكيل الكوردي بشكلٍ أوسع ضمن محافظة كركوك.

مؤسس الحشد الشعبي الكوردي، آدم جمعة، قال لـ كوردستان 24: "سيُعاد تشكيل هذه القوة خلال الأيام القادمة والمكوّنة من 150 فرداً والتي لم يكتب لها النجاح عام 2020 في كركوك ".

وأضاف: "هذه القوة ستكون بداية انضمام الشباب الكوردي للحشد الشعبي الكوردي".

غالبية المواطنين الكورد في كركوك، لديهم موقف سلبي في إعادة تشكيل هذا الحشد الجديد، معتبرين تشكيل تلك القوة "خطوة خطيرة على كركوك والحدود".

معلنين أن مخاوفهم تتجلى بأن تلك القوة "قد تدخل في صراعاتٍ داخلية بين بعضها في المستقبل".

وترفض بعض الأحزاب الكوردستانية تشكيل حشدٍ كوردي، ورغم عدم استبعاد نجاح تلك القوة، إلا أنها ترى بأنه "من الصعب السيطرة عليها، بسبب انقسام الكورد".

يقول عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، رسول رؤوف، لـ كوردستان 24: "لدى الحشد الشعبي عدة أجنحة وقيادات، وسابقاً تشكّل الحشد التركماني، والآن الكورد يسعون لتشكيل حشدٍ خاص بهم، ومع ذلك من المحتمل أن تنجح تلك الخطوة".

يأتي ذلك، بينما اجتمع عددٌ من قادة الحشد الشعبي لتشكيل قوةً من الكورد، ويبلغ عددهم حالياً 150 فرداً والعدد آخذٌ في الازدياد.

حيث من المتوقع تشييد مقرات عسكرية على حدود شوان وليلان، ويتلقّون أوامر مباشرة من الحشد الشعبي.