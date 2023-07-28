القضاء العراقي يصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين على ضابط المرور في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن مجلس القضاء أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين على ضابط المرور ببغداد.

وقال بيان للوزارة تلقته كوردستان24، إن "مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مواصلة إجراءاتها بحق امرأتين معتديتين على أحد ضباط المرور.

وذكر بيان للوزارة تلقته كوردستان24، أن "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد"، نافية "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء".

وأكدت الوزارة أن "إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة (230 ق ع) الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه".

وأضافت الوزارة "أنها تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتداء امرأتين على ضابط برتبة رائد، في مديرية المرور العامة ضمن منطقة الحارثية ببغداد.