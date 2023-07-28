مكافحة الإرهاب في كوردستان تكشف تفاصيل استهداف سيارة في قضاء شارباژير بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء شارباژير بالسليمانية، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم، وإصابة آخر بجروح.

وقالت المديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت، اليوم الجمعة 28 تموز 2023، في الساعة الثامنة مساء، سيارة كانت تقل عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بالقرب من قرية (ڕەنگینە) في قضاء شارباژير بمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان أن "الاستهداف أسفر عن مقتل أربعة عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، وإصابة آخر بجروح".

وقال قائممقام قضاء شارباژير التابع لمحافظة السليمانية شاهو عثمان، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في القضاء.

وأشار شاهو عثمان في تصريح لـ كوردستان24، إلى أن "الخسائر غير معروفة"، مؤكداً أن "القصف أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة، كما أن الفرق الصحية والدفاع المدني والقوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث".

كما أفاد مصدر مطلع لـ كوردستان24، أن "المركبة التي تم استهدافها في شارباژير كانت تقل أربع نساء ورجلاً من مسلحي حزب العمال الكوردستاني".

يأتي هذا في وقت، أعلن جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الجمعة 28 تموز يوليو 2023، "تحييد" القيادي في حزب العمال الكوردستاني مسعود جلال عثمان، بمنطقة سنجار.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاستخبارات التركية حيدت "عثمان" الملقب بــ"زاغروس جكدار"، أحد مسؤولي منطقة سنجار في التنظيم، عبر عملية في سنجار.

وأشارت إلى أن عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار، مشيرة إلى أنه تم "تحييده" عبر عملية للاستخبارات التركية، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع للتنظيم في سنجار.