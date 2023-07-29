قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في النيجر بعد الانقلاب

أربيل (كوردستان24)- ظهر الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، على التلفزيون الرسمي أمس الجمعة باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد.

وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.

وبرّر تشياني الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.

وقال إنّه في عهد بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد جعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام" بينما هناك "واقع قاسٍ مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين"، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.

وأضاف "باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء النيجر وأصدقائها، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".

تولى هذا الضابط الرفيع والمتكتم قيادة الحرس الرئاسي منذ أن عيّنه في منصبه في العام 2011 يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

وجاءت تصريحاته في اليوم الثالث لاحتجاز الرئيس المخلوع بازوم في مقرّه الخاص الواقع داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي الذي شارك قادته في الانقلاب.

بعد تصريحات تشياني، حذّر الانقلابيون في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني من "أيّ تدخّل عسكري أجنبي".

وأشار البيان إلى أنّ "بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة"، محذّراً من "العواقب التي ستنجم من أيّ تدخل عسكري أجنبي".

بازوم المحتجز مع أسرته بخير، وقد تمكّن من التحدث هاتفيا مع رؤساء دول آخرين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دان الانقلاب الجمعة "بأكبر قدر من الحزم"، داعياً إلى الإفراج عنه.

وقال ماكرون خلال زيارته بابوا غينيا الجديدة، إنّ "هذا الانقلاب غير شرعي بتاتاً وخطِر جدا، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها".

وإلى حين صدور هذه التصريحات، لم تعتبر فرنسا محاولة الانقلاب في النيجر "نهائية".

ويرأس ماكرون السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه الجمعة.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن إطاحة الرئيس المنتخب للنيجر تُعرّض للخطر المساعدات العسكرية الأميركية لهذه الدولة الفقيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وكان الجيش في النيجر قد قدّم دعمه الخميس للعسكرين الانقلابيين.

في الغضون، وصف مسؤولان من حكومة بازوم هما داودة تاكوباكويي وعمر موسى تصريحات تشياني بأنها "أكاذيب"، واتهماه مع الحرس الرئاسي بتدبير الانقلاب "لتحقيق مكاسب شخصية".

وقالت مصادر قريبة من بازوم إن الزعيم المخلوع كان يفكر في استبدال تشياني كرئيس للحرس الرئاسي بعد توتر العلاقات بينهما، وهو قرار كان مقررا اتخاذه في اجتماع لمجلس الوزراء في 24 تموز/يوليو.

مستعمرون

في هذه الأثناء، قال رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين في تسجيل صوتي مساء الخميس، إنّ "ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعب النيجر ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم".

ويمكن التعرّف من خلال المقطع المنشور على تطبيق تلغرام، إلى صوت بريغوجين ونبرته، لكن لم يتمكن مراسلو وكالة فرانس برس من التأكد من صحة التسجيل بدقة.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ عام 2020.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها عنف جهادي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.

وأعلن الانقلابيون في النيجر "تعليق نشاطات الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر" ودعوا "السكان إلى الهدوء" بعد أحداث وقعت خلال تظاهرة داعمة لهم في نيامي رُفعت خلالها أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا.

عقوبات محتملة

رغم حظر فرضه الجيش، كان مقرّرا تنظيم تظاهرة جديدة الجمعة بدعوة من تحالف الأحزاب المعارِضة لبازوم.

وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحا (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

وأثار الانقلاب تنديدا دوليا شديدا.

وتُعقد الأحد في أبوجا "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم النيجر، لتقييم الوضع بعد الانقلاب، مع إمكان فرض عقوبات.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو الجمعة إن إفريقيا عانت انتكاسة خطرة في تقدمها الديموقراطي، ودان "بأشد العبارات هذا العمل غير الدستوري".

وهدد الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل بـ"الوقف الفوري لكل أشكال الدعم المالي".

منذ استقلال النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في نيسان/أبريل 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في شباط/فبراير 2010 تمّت خلاله إطاحة الرئيس مامادو تانجا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.