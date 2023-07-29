واتساب يطلق ميزة رسائل الفديو القصيرة المباشرة

أربيل (كوردستان24)- أعلن تطبيق واتساب الشهير المملوك لشركة ميتا عن إطلاق ميزة رسائل الفديو القصيرة والمباشرة بعد اسابيع من اختبارها، والتي يجري حالياً تعميمها على كل المستخدمين.

وطرح تطبيق واتساب الميزة للمستخدمين تمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع الآخرين داخل مجموعات الدردشة، ويمكن لأصحاب الإصدارات التجريبية التعامل مع الميزة في الوقت الحالي، إلا أنه من المقرر أن تتاح لجميع الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

وأطلق واتساب رسمياً ميزة تسجيل رسائل الفيديو ومشاركتها لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية، وتشبه هذه الميزة في طريقة استخدامها الرسائل الصوتية، حيث أنه يمكنك بضغطة زر واحدة إرسال الفيديو.

ستظهر الخدمة على شكل أيقونة "كاميرا" مثل الرسائل الصوتية عند الضغط على أيقونة "الميكروفون"، ففي حال رغبت في تسجيل رسالة فيديو كل ما عليك هو الضغط على أيقونة الميكروفون مطولاً واختيار أيقونة "كاميرا" ثم قم بتسجيل الرسالة التي تريد.

الجدير بالذكر أن رسائل الفيديو في الوقت الحالي لا يمكن تعديلها أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله "حصريا" للمرسل إليه دون أي تعديلات.