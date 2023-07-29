افتتاح مدرسة جديدة تتكون من 18 صفاً في أربيل

أربيل (كوردستان24)- افتتحت اليوم مدرسة " ژینی نوێی" الابتدائية، والتي تتكون من 18 صفاً في "ناحية دارەتوو" بأربيل، بكلفة ملياري دينار، وأكد وزير التربية في حكومة كوردستان ان المدرسة ستكون مفتوحة أمام الطلاب في العام الدراسي الجديد، من جهته قال محافظ أربيل ان المدرسة بنيت في منطقة كانت بأمس الحاجة اليها.

وقال وزير التربية في حكومة كوردستان آلان حمه سعيد في كلمة له في حفل افتتاح المدرسة "كان بناء هذه المدرسة أحد أهم الحاجات الاساساية لهذه المنطقة، حيث كان الاهالي في السابق يصطحبون أطفالهم الى مدارس في مناطق أخرى بسبب عدم وجود مدرسة في منطقتهم".

وأضاف وزير التربية "ان بناء هذه المدرسة سيقلل من تكاليف نقل الطلاب، وأكثر من 1000 طالب سيستفيدون من بناء هذه المدرسة في هذا المكان".

ويبدأ العام الدراسي الجديد في كوردستان 2023 / 2024 يوم الابعاء الموافق 13/9/2023 في المدارس الحكومة والخاصة باستثناء المدارس الدولية.

وشكر وزير التربية في حكومة كوردستان الشركة المنفذة للمشروع وقال "ان الشركة استطاعت إكمال بناء المدرسة في غضون 16 شهراً بجودة عالية وأقل من الوقت المخصص لها".

وأشار وزير الى أنه "تم بناء 86 مدرسة وتجديد 1503 مدرسة في السنوات الاربع الماضية، وهناك عشرات المدارس قيد الانشاء حالياً لتكون جاهزة خلال الاشهر الستة المقبلة، وقد تم بناء 452 صف إضافي جديد لتوسيع المدارس".

من جهته قال محافظ أربيل اوميد خوشناو في كلمة له خلال مشاركته في حفل افتتاح المدرسة "بناء هذه المدرسة هنا كان ضرورياً جداً لاهالي المنطقة وسيعزز من عملية التعليم في محافظة أربيل".

وأضاف خوشناو "هذا الحي من ناحية دارتو تم تنفيذ عدة مشاريع خدمية فيه، وذلك ضمن خطة حكومة كوردستان وبتوصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني من أجل الاهتمام بالاحياء الفقيرة، وهناك مشاريع أخرى مخطط لها ان تدخل حيز التنفيذ".

تقتع "ناحية دارەتوو" جنوب شرق محافظة أربيل، وتتكون من خمسة عشر قرية وستة أحياء، وبحسب الاحصائيات المعلن عنها يبلغ عدد سكان هذه الناحية أكثر من 105 ألف نسمة".