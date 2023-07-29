صحة وبیئة

في حالة نادرة.. إخراج كمية كبيرة من الشعر من داخل معدة مريض في السليمانية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية ان رجلاً يبلغ من العمر 21 عاماً أدخل الى المستشفى، وتم إخراج كمية كبيرة من الشعر من داخل معدته بعملية جراحية في حالة ندارة الحدوث.

وقالت المديرية العامة للصحة في السليمانية "تم إدخال رجل يبلغ من العمر 21 عاماً الى قسم الطوارئ في مستشفى شار بمدينة السليمانية كان يعاني من ألم في معدته، وبعد تشخصيص حالته تقرر إجراء عملية ناظور لمعدته".

وأضافت مديرية صحة السليمانية "تم تشخيص حالة المريض من قبل الاطباء والكادر الطبي في المستشفى، والتي كانت انسداد معدة المريض بسبب وجود الشعر داخل معدة المريض".

وأوضح صحة السليمانية "نظراً لكثرة كمية الشعر الموجودة داخل المعدة، لم يستطع الكادر الطبي من إخراج الشعر من داخل معدته عن طريق الناظور، وكان لا بد من إجراء عملية جراحية للمريض بأسرع وقت".

وبحسب بيان مديرية صحة السليمانية "خضع المريض لعملية جراحية في مستشفى شار بمدينة السليمانية، وأجريت العملية له وتمت بنجاح".

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