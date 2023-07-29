أمن

طهران تمنع رئيس تحرير صحيفة محلية من مزاولة المهنة لمدة عام

وجهت المحكمة للصحفي بهروز بهزادي تهمة "نشر محتوى كاذب" بعدما رفع فرع في الحرس الثوري شكوى في هذا الإطار
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الصحفي بهروز بهزادي
الصحفي بهروز بهزادي
إيران بهروز بهزادي مهسا أميني إيران صحيفة اعتماد

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمةٌ إيرانية بمنع رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" من مزاولة أي نشاط صحفي لمدة عام، بسبب تغطيته الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد العام الفائت.

وشهدت مختلف المدن الإيرانية سبتمبر أيلول 2022 تظاهراتٍ شعبية غير مسبوقة على مدى أشهر، احتجاجاً على وفاة مهسا أميني في إحدى سجون "شرطة الأخلاق" في أعقاب توقيفها  بتهمة عدم الالتزام باللباس الشرعي.

وقالت صحيفة "اعتماد" إن الصحفي بهروز بهزادي وُجِّهت إليه تهمة "نشر محتوى كاذب" بعدما رفع فرع في الحرس الثوري شكوى في هذا الإطار، بحسب فرانس برس.

وتتعلّق الشكوى بمقالات نشرتها الصحيفة عن "خطف"عالِم في تشرين الأول، وعن "المنع (من المزاولة) واعتقال" فنانين ساندوا الحركة الاحتجاجية".

وبحسب "اعتماد"، حكمت محكمة على الصحفي البالغ من العمر 70 عاماً، بوقف أنشطته المهنية لمدّة عام.

وقُتِل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، كما اعتُقل آلاف المتظاهرين الذين اتّهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب".

وقد قدّرت صحيفة "اعتماد" في كانون الثاني أنّ عدد الصحفيّين الذين أوقفوا منذ بداية الاحتجاجات في البلاد، يبلغ 79 صحفياً.

 

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