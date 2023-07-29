عبد السلام برواري: بمقدور مفوضية الانتخابات العراقية اجراء انتخابات كوردستان  في شباط المقبل

أربيل (كوردستان24) - قال عضو سابق في برلمان كوردستان إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يمكنها إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستاني في شباط 2024 .

وتطرق عبد السلام برواري العضو السابق في برلمان كوردستان اليوم السبت خلال مشاركته في نشرة أخبار كوردستان 24 ، الى عدة مواضيع مثل تحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان والعلاقات بين بغداد وأربيل وإرسال مستحقات الاقليم من قبل الحكومة الفيدرالية .

وأكد برواري :" إن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد والعلاقات الجيدة بين رئيسي وزراء العراق وإقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني ، يظهران حقيقة وجود أجواء جديدة وإيجابية.

وبخصوص مفهوم الفيدرالية أوضح :" ، في العراق لحد الان لم يصل فهم الفيدرالية وتنظيم العلاقات إلى المستوى المطلوب ، لكنه يعتقد أن تصغيرالمشاكل وتفتيتها في نهاية المطاف هو أفضل طريقة لحلها والتوصل إلى اتفاق.

أما بخصوص الموازنة قال عبد السلام برواري :" إن مشروع قانون الموازنة العراقية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 تمت صياغته "وفق العقلية القديمة" لأنه كما يقول القانون ينص على أن "الأموال تذهب لحساب حكومة إقليم كوردستان. بعبارة ، يمكنهم استخدام أحد هذه الشروط كذريعة لعدم إرسال الحصة الشهرية من موازنة ورواتب إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24 ، اقترحت رئاسة إقليم كوردستان إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 شباط 2024 ، ومن المقرر أن يزور وفد من رئاسة الاقليم الأحزاب السياسية في كوردستان لمناقشة الموضوع، ولفت العضو السابق في برلمان كوردستان :" " أن هذه الاحزاب هي من منعتنا من إجراء الانتخابات لمدة عام ونصف. والآن بعد أن قررت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات وهي من ستديرها ، فلم يبقى أية أعذار لعد إجرائها ".

ويرى عبد السلام برواري أن المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات يمكنها إجراء الانتخابات البرلمانية في شباط 2024 ، ، لأن انتخابات مجالس المحافظات لن تجرى في إقليم كوردستان ولان الفروع الثلاثة لمفوضية الانتخابات العراقية في الاقليم في تلك الفترة ليست لديها أي عمل لذلك بمقدورها اجراء انتخابات الاقليم .

وبشأن زيارة بعض قادة الأحزاب السياسية في كوردستان إلى بغداد واجتماعاتهم مع رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين سياسيين آخرين ؛ أوضح عبدالسلام برواري :" "لا يمكن أن يكون رئيس حزب ، عندما يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي لمجرد شرب الشاي أوللقاء عادي ، ويعود الى المنزل ويصرح ، تحدثنا عن مشاكل أربيل وبغداد، وإرسال مستحقات الاقليم والرواتب ويستغلها في الاعلام ويسوقها على أنها مكاسب له ".

وبحسب عبد السلام برواري ، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طلب من جميع قادة الأحزاب السياسية عدم زيارته بمفردهم ، لأنه لا يأخذ رأي طرف واحد فقط للبت في أي قضية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أي قرار بشأن إقليم كوردستان بالتشاور مع حكومة إقليم كوردستان ، لذلك طلب السوداني من جميع قادة الاحزاب ألا يزوروه ولا يضيعوا وقته .