السويد تعيد النظر في تصريح إقامة العراقي "سلوان موميكا"

أربيل (كوردستان 24)- تُعيد وكالة الهجرة السويدية فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئٍ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ولدى "سلوان موميكا" تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته عام 2024، لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.

وأحرق اللاجئ العراق نسخة من المصحف يونيو حزيران الماضي، أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما تظاهر أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو /تموز قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

ووجدت السويد نفسها في بؤرة اهتمام دولي في الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف، بحسب رويترز.

وتثير حوادث الحرق والتدنيس في السويد والدنمارك غضباً في الدول الإسلامية، بما في ذلك تركيا، التي تحتاج السويد إلى دعمها للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.

وقضت محاكم سويدية بأن الشرطة لا يمكنها منع حرق الكتب المقدسة.

لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون قالت في وقت سابق من يوليو/ تموز إنها ستدرس ما إذا كان هناك سبب لتغيير قانون النظام العام لتمكين الشرطة من منع حرق المصحف.