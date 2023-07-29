أربيل تستضيف البطولة العربية للغولف عام 2025

أربيل (كوردستان 24)- منح الاتحاد العربي للغولف- بإجماع أعضاءه- العاصمة أربيل، حق استضافة البطولة العربية للعبة عام 2025، وذلك خلال اجتماعه في الدار البيضاء بالمغرب.

وأعرب مدير عام الرياضة في إقليم كوردستان، سردار إسماعيل، عن استعداد أربيل لاستضافة البطولة عام 2025.

إسماعيل الذي حضر الاجتماع نيابةً عن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أكّد أن أربيل ستحتضن أكبر ملعب غولف على مستوى الإقليم والعراق.

مُشيراً إلى أن الملعب "في مراحله النهائية".

وفي ختام الاجتماع، قدّم مدير عام الرياضة في الإقليم، درعين لكل من رئيس الاتحاد العربي للغولف ياسر الرميان، وأمين عام الاتحاد ماجد السرور.