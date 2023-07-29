الصحفي الشهير فابريزيو رومانو يتحدث لـ كوردستان24 عن مستقبل "مبابي" وأفضل "صفقة هذا الصيف"

أربيل (كوردستان 24)- أجاب الصحفي الإيطالي الشهير المختص في انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو على استفسار كوردستان24 بشأن مستقبل اللاعب كيليان مبابي، كما تحدث عن أفضل صفقات هذا الصيف.

ويقول فابريزيو رومانو بشأن مستقبل كيليان مبابي، "ينبغي علينا الانتظار، لأن ريال مدريد لم يتخذ قراره بعد"، مضيفاً "في رأيي، فإن انتقال إلكاي غوندوغان إلى برشلونة، يعتبر من أفضل صفقات هذا الصيف".

-أفين حسين مذيعة كوردستان24: ما هو القرار الذي سيتخذه مبابي خلال هذا الصيف؟

فابريزيو رومانو: بالنسبة لـ "مبابي"، لا أدري، لم يتخذ ريال مدريد قراره بعد، لذلك علينا الانتظار لنرى ما سيحدث.

-أفين حسين مذيعة كوردستان24: برأيك، ما هي أفضل صفقة تم توقيعها حتى الآن في هذا الصيف؟

فابريزيو رومانو: هذا سؤال مهم جداً، أعتقد أن صفقة إلكاي غوندوغان مع برشلونة هي أفضل صفقة حتى الآن، إنه لاعب فذ ورائع.

وفابريزيو رومانو هو صحفي إيطالي متخصص في انتقالات كرة القدم. عمل في سكاي سبورت إيطاليا منذ سن الـ 19، وقد جمع عدداً كبيراً من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديه أكثر من 15 مليون متابع على تويتر. ويعد أحد أكثر المتخصصين الموثوق بهم في مجال الانتقالات في عالم كرة القدم.

ولد رومانو في نابولي بإيطاليا في 21 فبراير 1993. بدأت مسيرته المهنية كصحفي في كرة القدم عندما كان عمره 18 عاماً، بعد تلقيه معلومات داخلية من وكيل إيطالي في برشلونة. منذ انضمامه إلى سكاي سبورت إيطاليا في سن 19، أنشأ علاقات مع الأندية والوكلاء والوسطاء في جميع أنحاء أوروبا.

يشتهر رومانو بشعاره الشهير "ها نحن ذا" (here we go)، والذي يستخدمه عند الإعلان عن صفقة انتقال جديدة. وفقاً لـ 90 دقيقة، فهو واحد من "أكثر الخبراء الموثوق بهم" فيما يتعلق بالانتقالات في مجال كرة القدم. كما أنه يتحدث الإنكليزية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية.