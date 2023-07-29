كوردستان 24 الاولى على مستوى منصات التواصل الاجتماعي  في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لأحدث البيانات الرسمية من شركة Meta المملوكة لـ Facebook ، في الأسبوعين الماضيين ، حظيت مقاطع الفيديو الخاصة بالصفحة الرئيسية لموقع kurdistan24 على Facebook بأكثر عدد من المشاهدات ضمن وسائل الإعلام في إقليم كوردستان والمنطقة.

وبحسب Meta Facebook ، فقد حصلت الصفحة الرئيسية لـ "كوردستان 24" على أكثر من 106 ملايين مشاهدة في الأسبوعين الماضيين ، مما يجعلها الصفحة الأكثر مشاهدة في إقليم كوردستان ، ولم تسجل أي وسيلة إعلامية أخرى هذا الرقم في الأسبوعين الماضيين.

معظم الفيديوهات الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع كوردستان 24 منتجة محليًا ومقاطع فيديو عامة أخرى ، والتي أصبحت محط اهتمام ومصادر معلومات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة فيسبوك بشكل خاص.

في غضون ذلك ، بالإضافة إلى الصفحة الرئيسية لـ Kurdistan24 ، فقد زادت بيانات صفحات كوردستان 24 الأخرى باللغة العربية ولغات أخرى بشكل كبير في الماضي ، خاصةً كوردستان 24 باللغة العربية ، مع الأخبار ومقاطع الفيديو المحلية ، التي أصبحت من أكثر البيانات مشاهدة على مستوى الصفحات.

لقد عبرت مقاطع الفيديو الخاصة بكوردستان 24 الحدود ويتم مشاركتها من قبل مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء كوردستان الأربعة ، مما يدل على أن العمل الاحترافي لكوردستان 24 كمؤسسة إعلامية يتجه نحو المستوى العالمي.