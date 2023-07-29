سیاسة

كوردستان 24 الاولى على مستوى منصات التواصل الاجتماعي  في إقليم كوردستان

"حصلت الصفحة الرئيسية لـ "كوردستان 24" على أكثر من 106 ملايين مشاهدة في الأسبوعين الماضيين "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- وفقًا لأحدث البيانات الرسمية من  شركة Meta  المملوكة لـ Facebook ، في الأسبوعين الماضيين ، حظيت مقاطع الفيديو الخاصة بالصفحة الرئيسية لموقع kurdistan24 على Facebook بأكثر عدد من المشاهدات ضمن  وسائل الإعلام في إقليم كوردستان والمنطقة.

وبحسب Meta Facebook ، فقد حصلت الصفحة الرئيسية لـ "كوردستان 24" على أكثر من 106 ملايين مشاهدة في الأسبوعين الماضيين ، مما يجعلها الصفحة الأكثر مشاهدة في إقليم كوردستان ، ولم تسجل أي وسيلة إعلامية أخرى هذا الرقم في الأسبوعين الماضيين.

معظم الفيديوهات الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع كوردستان 24 منتجة محليًا ومقاطع فيديو عامة أخرى ، والتي أصبحت محط اهتمام ومصادر معلومات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة فيسبوك بشكل خاص.

في غضون ذلك ، بالإضافة إلى الصفحة الرئيسية لـ Kurdistan24 ، فقد زادت بيانات صفحات كوردستان 24 الأخرى باللغة العربية ولغات أخرى بشكل كبير في الماضي ، خاصةً كوردستان 24 باللغة العربية ، مع الأخبار ومقاطع الفيديو المحلية ، التي أصبحت من أكثر البيانات مشاهدة على مستوى الصفحات.

لقد عبرت مقاطع الفيديو الخاصة بكوردستان 24 الحدود ويتم مشاركتها من قبل مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء كوردستان الأربعة ، مما يدل على أن العمل الاحترافي لكوردستان 24 كمؤسسة  إعلامية يتجه نحو المستوى العالمي.

لا

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف