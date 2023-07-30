الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني يجتمعان اليوم لمناقشة إنتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24) - من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية اليوم الأحد .

وبحسب مراسل كوردستان 24 ، سيناقش الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في إجتماع اليوم في "دابشان" الدورة السادسة من الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ، وكانت كوردستان 24 قد كشفت في وقت سابق أن رئاسة الاقليم اقترحت 25 شباط 2024 ، موعداً لاجراء انتخابات برلمان كوردستان ،كما سيناقش الاجتماع انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي ستجرى في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل .

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد بعث برسالة إلى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يطلب فيها عقد اجتماع، وقال مصدر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لكوردستان 24 إن الاخير استجاب للرسالة وأبدى استعداده للقاء. وسيكون هذا الاجتماع هو الثالث بين الجانبين منذ الموافقة على مشروع قانون الموازنة العراقية.

وكان الحزبين الكورديين قد اجتمعا خلال تموز الجاري، حيث زار وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني وبعضوية كل من درباز كوسرت رسول وجعفر شيخ مصطفى وشالاو علي عسكري، المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في أربيل، وناقش الطرفان لبحث العلاقات الثنائية والعديد من القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، خاصة إجراء الانتخابات.