صادرات النفط العراقية لأمريكا ترتفع وتتجاوز السعودية خلال الأسبوع الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد 30 تموز يوليو 2023، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا للتجاوز بذلك السعودية خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الإدارة في بيان، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.487 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 770 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.257 ملايين برميل يوميا".

وأكدت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 273 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 14 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 259 ألف برميل يوميا وبذلك تجاوز العراق السعودية في صادراته لأمريكا".

وأضافت أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.203 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 830 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 287 ألف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 242 ألف برميل يومياً".

وبحسب ما ذكرت الإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 229 ألف برميل يوميا، ومن الأكوادور بمعدل 216 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 216 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".