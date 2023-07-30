وزير الخارجية الكويتي يزور بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات وإجراء مشاورات سياسية

أربيل (كوردستان24) – من المقرر أن يصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد الى العراق في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن الشيخ سالم الصباح سيجري أيضا مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.