مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل الاحزاب والائتلافات السياسية

أربیل (كوردستان24) - مددت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات الموعد النهائي لتسجيل الاحزاب والائتلافات لانتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وقالت جمانه‌ الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكوردستان 24 الیوم الاحد ، إنه بناءا على طلب بعض الاحزاب السياسية تم تمديد فترة تسجيل الاحزاب والائتلافات السياسية لغاية الـ 6 من الشهر المقبل ( آب ) .

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد فتحت الباب أمام الأحزاب والائتلافات السياسية للتسجيل في انتخابات مجالس المحافظاتاعتبارا من الاول من تموز الجاري .

وفي وقت سابق ، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لكوردستان 24 إن نحو 280 حزبا سياسيا و 24 ائتلافا قد سجلوا أسماءهم لانتخابات مجالس المحافظات. وقال إن 15 من 24 ائتلافا مسجلا جديدة وتسعة قديمة. ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ، وسيتم انتخاب 285 شخصًا لمجالس المحافظات. لن تجرى الانتخابات في أي محافظة من اقليم كوردستان.

من جهته قال عماد جميل ، رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية ، إنه سيتم إنشاء 7008 مراكز اقتراع في 47655 محطة اقتراع لانتخابات مجالس المحافظات ،مشيرا أن 23 مليوناً و 367 ألفاً و 81 شخصاً يحق لهم التصويت ، لكن 18 مليوناً منهم جددوا تسجيل الناخبين واستلموا بطاقات التصويت.

وبحسب رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية ، سيشرف 250 ألف موظف على صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.

اما على مستوى إقليم كوردستان ، لم تتفق الأحزاب السياسية بعد على المشاركة الكوردية في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة واحدة ، ووفقًا لكوردستان 24 ، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيسجل رسميًا للانتخابات اليوم.