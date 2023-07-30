مفوضية الانتخابات : لن يتم تمديد فترة تسجيل الاحزاب والائتلافات السياسية

أربیل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان فترة تسجيل الاحزاب والائتلافات السياسية ستنتهي اليوم.

وقالت جمانه‌ الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكوردستان 24 الیوم الاحد ، إنه حتى يوم الأحد الموافق 13 آب 2023 ، سيكون الباب مفتوحًا أمام الأحزاب والائتلافات لتقديم قوائم مرشحيها للمفوضية.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد قالت لكوردستان 24 فی وقت سابق :" إن نحو 280 حزبا سياسيا و 24 ائتلافا قد سجلوا أسماءهم لانتخابات مجالس المحافظات.

وأضافت أن 15 من 24 ائتلافا مسجلا جديدة وتسعة قديمة،و فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الباب أمام الأحزاب والائتلافات السياسية للتسجيل في انتخابات مجالس المحافظات.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ، وسيتم انتخاب 285 شخصًا لمجالس المحافظات،و لن تجرى الانتخابات في أي محافظة من اقليم كوردستان.

من جهته قال عماد جميل ، رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية ، إنه سيتم إنشاء 7008 مراكز اقتراع في 47655 محطة اقتراع لانتخابات مجالس المحافظات ،مشيرا أن 23 مليوناً و 367 ألفاً و 81 شخصاً يحق لهم التصويت ، لكن 18 مليوناً منهم جددوا تسجيل الناخبين واستلموا بطاقات التصويت.

وبحسب رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية ، سيشرف 250 ألف موظف على صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.

اما على مستوى إقليم كوردستان ، لم تتفق الأحزاب السياسية بعد على المشاركة الكوردية في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة واحدة ، ووفقًا لكوردستان 24 ، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيسجل رسميًا للانتخابات اليوم.