الحزب الدیمقراطي الكوردستاني يشكل  إئتلافا مع ستة أحزاب لانتخابات مجلس محافظة كركوك

أربيل (كوردستان 24 )- أعلن نائب مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك -كرميان ، أنه سيشكل ائتلافا مع ستة أحزاب للمشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك. وأضاف أنهم لم يجروا محادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة.

وقال محمد خورشيد نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك - كرميان لكوردستان 24 اليوم الأحد 30 تموز 2023 ، :"نحاول تسجيل التحالف بستة أحزاب كوردية في كركوك". وسنسجل اليوم في المفوضية العليا المستقلة ،مشيرا اذا ما خاض الديمقراطي الانتخابات لوحده فلن يشكل ذلك مشكلة وستكون تلك الاحزاب معه ،وسنفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات.

و حول ما إذا أكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أجرى محادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة ، قال خورشيد: "بصفتنا اللجنة المنظمة لكركوك كرميان التابعة للديمقراطي الكوردستاني ، لم نجري محادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة بقائمة واحدة. حتى الآن ، بينما أعربت ستة أحزاب رسمية في كركوك ، من بينها إسلامي وقومي ويساري ، عن استعدادها لتشكيل تحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني .

إن تعديل مجلس النواب العراقي لقانون انتخابات مجالس المحافظات ، كما يصفه محمد خورشيد ، "وضع عددا من الشروط والمعوقات أمام عملية انتخابات مجالس المحافظات في كركوك. وبحسب محمد خورشيد ، فإن العقبة الأخرى أمام الانتخابات في كركوك تتمثل في "انعدام الحرية ، خاصة بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني،ووفقا لخورشيد نائب رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك - كرميان ، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدرت عددا من المبادئ التوجيهية المعقدة للغاية لتسجيل الائتلافات تمديد تسجيل الأحزاب والائتلافات.

يأتي هذا في وقت قالت جمانة غلاي ، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، لكوردستان 24 ، اليوم الأحد ، إن المفوضية ستجتمع غدا لبحث إمكانية تمديد فترة تسجيل الأحزاب والائتلافات السياسية. وقال المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، إن العديد من الأحزاب والسياسيين طلبوا منهم تمديد الموعد النهائي ، حتى يجتمعوا غدًا لمناقشة الأمر.

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لكوردستان 24 إن نحو 280 حزبا سياسيا و 24 ائتلافا قد سجلوا أسماءهم لانتخابات مجالس المحافظات. وقال إن 15 من 24 ائتلافا مسجلا جديدة وتسعة قديمة. فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الباب أمام الأحزاب والائتلافات السياسية للتسجيل في انتخابات مجالس المحافظات.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ، وسيتم انتخاب 285 شخصًا لمجالس المحافظات. ولن تجرى الانتخابات في أي محافظة من اقليم كوردستان.