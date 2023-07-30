العراق والكويت يبحثان ملفات رئيسية مشتركة من ضمنها ترسيم الحدود والحقول النفطية.

أربيل (كوردستان24) - أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، فيما اكد الصباح قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بالبصرة.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سالم الصباح تابعته كوردستان 24 : "تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وتطويرها"، مبيناً "اننا ناقشنا عملية تسهيل الزيارات بين البلدين".

وأضاف حسين "ناقشنا التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها"، موضحاً انه "تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت".

وتابع أن "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من مباحثاتنا"، مشيراً الى أن "الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".

وأكد أن "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين".

وبين أن "العراق والكويت يرحبان بالاتفاق السعودي الإيراني"، مشدداً "على العمل مشتركاً بالمجال الأمني لحماية دول المنطقة، أذ أن أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً".

من جانبه ذكر وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، خلال المؤتمر، أن "العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تأريخية متجذرة وقوية"، مبيناً "أجرينا مباحثات مثمرة جداً وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات".

ولفت الى "ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية"، موضحاً "اننا وجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي".

وأكد "قررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة"، معرباً عن "حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التأريخية".

وبين "بحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا"، لافتا الى ان "قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار".