بالفیدیو .. ياباني ينفق 22 ألف دولار ليتحول إلى كلب

أربيل (كوردستان24) – يعد " توكو " من محبي الكلاب.. لكن حبه لهذه الحيوانات الأليفة وصل إلى درجة أنه قرر إنفاق 22 ألف دولار أمريكي ليتحول إلى كلب!.

الياباني المعروف باسم Toco "توكو".. نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على يوتيوب، الذي يضم قرابة 30 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، حيث أقدم على شم الكلاب الأخرى في الحديقة وتدحرج على الأرض.

ووفق الفيديو، فقد قال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلا من المغامرة في الهواء الطلق، لكن الفيديو أظهر أنه تلقى ترحيبا حارا من قبل المارة وحتى الكلاب الأخرى.

وأضاف: "إنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب".

وكشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على زي كامل، يجعله يبدو ككلب حقيقي.

حصل فيديوهات توكو، مرتديا زيا كاملا ككلب، على آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، وفق تعبيره.