بشتيوان صادق: اجتماع اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني كان إيجابياً

أربيل (كوردستان24) - أكد بشتيوان صادق ، عضو وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إن الاجتماع بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني كان إيجابيا.

وقال بشتيوان صادق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني على حسابه الرسمي على فيسبوك مع نشر عدة صور لاجتماع اليوم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب مراسل كوردستان 24 في السليمانية ، فإن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان إجراء انتخابات برلمان كوردستان

ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت في الاجتماع ، انتخابات مجالس المحافظات العراقية ، حيث كان اليوم آخر موعد لتسجيل القوائم والائتلافات.